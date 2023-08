Accident mortel au Luna Park : "C'était une personne très gentille, très polie", confie un ami de la victime

DOCUMENT RTL - Accident mortel au Luna Park : "On va fermer cette attraction", annonce un des propriétaires du parc

Un adolescent de 17 ans est décédé lors d'un accident de manège dans le parc d'attractions Luna Park, au Cap d'Agde ce samedi 5 août. La jeune femme de 19 ans qui l'accompagnait est toujours hospitalisée dans un état grave. L'Adrénaline, balançoire géante à soixante mètres de haut, est placée sous scellés le temps de l'enquête. Quatre personnes sont actuellement en garde à vue, dont le responsable du parc.

Sami, 17 ans, était originaire du Cap d'Agde, tout comme la jeune femme qui l'accompagnait, selon les propos du maire de la commune, relayés par Sud Ouest. "C'était un ami à moi, il était dans le même collège que moi et ça m'arrivait des fois de sortir avec lui pour aller faire un foot ou s'amuser dans Agde ou le Cap d'Agde", témoigne Yassine, un de ses amis. "Ça m'émeut parce que c'était une personne très gentille, très polie. Ça m'a choqué parce que je me suis dit que ça fait deux ou trois ans qu'on connaît le Luna Park et c'est bizarre de savoir qu'un ami à nous est mort dans un manège", souligne-t-il au micro de RTL.

Il était issu de la communauté gitane et était connu des propriétaires du parc d’attractions. Au micro de RTL, David, qui appartient à la famille des propriétaires du Luna Park connaissait lui aussi bien la victime. "C'est un drame, il avait 17 ans, il était plein de vie", confie-t-il, précisant que sa famille paiera les obsèques de Sami. "C'était un petit jeune gentil, adorable. C'était un amour, très respectueux, plein de vie. C'était vraiment un bon petit, une bonne personne", regrette David.



Selon les premiers éléments, le vent pourrait avoir causé l'accident. Tandis que les deux jeunes étaient attachés à la nacelle et propulsés à 110km/h la tête en bas, une forte rafale aurait dirigé les deux victimes vers l'un des pylônes de l'attraction.