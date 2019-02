publié le 20/02/2019 à 13:37

Un visage rond, une barbe courte, un keffieh autour du cou, les images de l'homme qui a insulté le philosophe Alain Finkielkraut samedi 16 février à Paris sont encore fraîches dans les mémoires. Une enquête a été ouverte et l'homme de 36 ans a été placé en garde à vue.



Gérant d'un magasin de téléphonie mobile à Mulhouse et père de cinq enfants, il ne nie pas les faits et a reconnu que c'était bien lui sur la vidéo de la scène. Très religieux, proche de l'islam salafiste, militant de la cause palestinienne, il s'est finalement présenté lui-même à la police. Placé en garde à vue vers 19h15 mardi soir, il a été interrogé sur sa présence à la manifestation des "gilets jaunes" et sur ce qu'il sait d'Alain Finkielkraut.

Il a été questionné sur les personnes autour de lui qui ont également proféré des insultes : il s'agit de deux individus, l'un dont on voit le visage et l'autre portant une capuche, a priori identifiés par les policiers qui ont prévu de les placer aussi en garde à vue. Tous ces suspects sont susceptibles d'être désormais déférés devant un tribunal.

À écouter également dans ce journal

Economie - Le ciel est bien dégagé pour Air France. Le Canadien Benjamin Smith, patron du groupe depuis septembre, présente son premier bilan. Et le bénéfice du groupe a plus que doublé l'an dernier: +150%, et ce malgré la grève du printemps dernier.



Justice - L'ancien boxeur Christophe Dettinger a quitté la maison d'arrêt de Fleury Mérogis ce mercredi matin. Condamné à 1 an de prison ferme pour avoir frappé deux gendarmes, sa peine a été aménagée, et il rejoint le centre de semi-liberté de Corbeil-Essonne.