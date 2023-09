INFO RTL - Une plainte pour vol déposée après la revente aux enchères de vitraux de Notre-Dame

Plus de 160 ans après le supposé vol de deux vitraux de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, une association a retrouvé leur trace. Elle a découvert qu'ils avaient été vendus aux enchères par Sotheby's en juin 2015 à Paris.

Les deux vitraux, représentant un ange portant un cierge et un ange portant un encensoir, avaient à l'époque été respectivement vendus 123.000 euros et 111.000 euros. Les deux vitraux sont en forme de médaillon de quarante centimètres de diamètre.

Récemment, l'association Lumière sur le Patrimoine a constaté cette vente sur le site internet de Sotheby's. Elle a donc déposé plainte pour "vol" et "recel de vol" au commissariat de Paris Centre ce mardi 12 septembre 2023. Selon le site, ces deux vitraux se trouvaient sur l'une des rosaces de Notre-Dame-de-Paris avant sa rénovation en 1862 où les deux médaillons vitrifiés ont été démantelés. À l'époque, les commissaires-priseurs estimaient leur date de conception aux alentours des années 1250.

