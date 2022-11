INFO RTL - Un prêtre mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur de 15 ans à Paris

Le 3 novembre dernier, un jeune adolescent de 15 ans fait la rencontre d’un prêtre. Une source proche du dossier indique à RTL qu'il s’agit d’un curé de 51 ans, originaire de Bretagne, qu'il a rencontré sur l’application de rencontres homosexuelles Grindr. Ils se retrouvent pour boire un verre et finissent par monter dans la chambre d’un hôtel du VIIIe arrondissement de Paris.





Dans la chambre, le curé propose au jeune homme de prendre plusieurs drogues. Toujours selon une source proche du dossier, il consomme de la MDMA et le prêtre lui présente également du GBL, une drogue de synthèse qui s’apparente à du GHB. L'adolescent tombe malade, peine à comprendre ce qui lui arrive, alors que les deux hommes ont une relation sexuelle. Il finit même par s’endormir.





Alors que l'adolescent est pris de vomissements, il finit par appeler plusieurs de ses amies. Elles parviennent à le géolocaliser grâce à son portable. Les pompiers sont finalement alertés et le transportent à l’hôpital.



Le prêtre est lui arrêté dans la nuit du 3 au 4 novembre aux alentours d’une heure du matin. De sources concordantes, le prêtre, inconnu des services de police, reconnaît en garde à vue avoir eu des relations sexuelles avec le jeune homme, il reconnaît même avoir consommé des drogues. Mais il assure qu’il ignorait son âge, le jeune homme ayant indiqué être majeur sur l’application. Il explique ne pas s’être posé plus de questions.

Devant les enquêteurs, le curé breton explique qu’il se rend régulièrement à Paris pour rencontrer des hommes et avoir des relations sexuelles dans des hôtels de la capitale. Selon ses mots, il lui arrive même "d’enchaîner plusieurs coups" dans la même journée. Des pratiques sexuelles régulières, parfois mêlées à la prise de drogues, qu’il assume : catégorique, il estime n’avoir rien fait de mal.





De son côté, le jeune homme de 15 ans assure ne pas se souvenir de tout ce qu’il s’est passé au cours de cette soirée. Il se souvient de pratiques sexuelles assez violentes, d’une fellation qui lui a été demandée.

Ce sont d’ailleurs ces pratiques jugées brutales qui ont motivé la mise en examen du prêtre le 6 novembre dernier. Une mise en examen, confirmée par le Parquet de Paris, des chefs de viol aggravé par l'administration d'une substance nuisible à l'insu de la victime, provocation de mineur à l’usage de stupéfiants, mise en danger d’autrui et usage illicite de produits stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire.

