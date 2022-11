"Sortons les poubelles !" C'était le message lancé il y a une dizaine de jours par des paroissiens de toute la France, un appel à la transparence sur la gestion des abus sexuels dans l'Église. Cet appel résonne encore au cinquième jour de l'assemblée plénière de la Conférence des Évêques de France (CEF) à Lourdes avec des révélations inattendues. Onze anciens évêques font l'objet de signalements, dont l'éminent cardinal Ricard, l'ex-évêque de Bordeaux.

Ce dernier tenait à ce que ses aveux soient rendus publics. L'actuel président de la CEF a lu, hier, le texte du cardinal Ricard, dans lequel celui-ci assume des "actes répréhensibles avec une jeune fille de 14 ans" commis il y a 35 ans, auprès de laquelle il a demandé pardon. Il se tient à la disposition de la justice. Dans cet aveu, certains évêques voient un signe de prise de conscience et de renouveau.

Dans la foulée du rapport Sauvé, l'Église de France avait reconnu sa responsabilité dans ces affaires d'abus sexuels commises par des prêtres. Et l'affaire Sentier concerne aujourd'hui des dysfonctionnements chez des évêques, qui relèvent directement de Rome (ce qui amène des ambiguïtés). Dans une volonté de transparence, les évêques vont voter un certain nombre de vœux transmis à Rome pour que les procédures évoluent, et que les sanctions soient publiées.

À écouter également dans ce journal

Ain - Une petite fille jouait autour d'une cage de foot amovible samedi lorsque celle-ci lui est tombée dessus dans le complexe sportif de Gorrevod. Elle a succombé à ses blessures. Le gérant de la salle a été entendu par les gendarmes chargés de l'enquête.

Grève - Le trafic des métros, du RER, des bus et des tramways parisiens s'annonce "très fortement perturbé", ce jeudi, en raison d'une grève à la RATP. Les grévistes demandent des hausses de salaires, l'amélioration des conditions de travail et des recrutements.

Climat - En Égypte, la COP27 se poursuit. L'inaction face à la crise climatique s'apparente à un "suicide collectif", a lancé le patron de l'ONU aux grands de ce monde. Emmanuel Macron appelle à "une recomposition profonde des systèmes de solidarité".

