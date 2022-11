Violences sexuelles dans l’Église : 53 ans après, Nadia raconte pour la première fois son viol

Séisme dans l'Église catholique : le président de la Conférence des évêques de France a lu, dimanche 6 novembre à Lourdes, une lettre du cardinal Ricard dans laquelle celui-ci assume des "actes répréhensibles avec une jeune fille de 14 ans" commis il y a 35 ans. Une enquête préliminaire a été ouverte. Cette histoire résonne pour Nadia, 65 ans, auditrice de RTL.

Quand elle n'avait que 12 ans, elle raconte dans Les auditeurs ont la parole ce mardi qu'un prêtre l'a invitée à se confesser dans la sacristie pour préparer sa confirmation. "Il m'a dit : 'tu dois rester pure'... Il m'a touché la bouche, la poitrine, est descendu le long de mes fesses et a touché mon sexe en mettant sa main dans ma culotte, tout en me disant que les garçons ne devaient pas y toucher", raconte-t-elle très émue.

Il lui a alors expliqué vouloir lui "pénétrer le saint esprit", la "basculant sur le banc". Il l'a alors pénétrée à trois reprises, lui demandant de se taire. "J'ai gardé son secret et ça fait mal... On est sali à vie", lâche-t-elle en pleurs. Elle se souvient également d'un pèlerinage où sept petits garçons étaient "forcés de jouer à un jeu" par des curés.

À l'époque, elle n'a pas osé en parler publiquement, par peur que son père la frappe. Finalement le curé de Charly-sur-Marne a été arrêté. "Je déteste les curés et les prêtres, ce sont tous les mêmes, je ne vois que des violeurs", s'énerve-t-elle, entre la rage et la tristesse. Pascal Praud, ému et touché par ce qu'il a désigné comme le témoignage le plus fort qu'il ait eu dans l'émission, a rappelé par ailleurs que tous les prêtres ne sont pas à mettre dans le même sac.

