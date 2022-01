INFO RTL - Un gang de cambrioleurs albanais démantelé par la BRB

Crédit : Julien Mattia / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

C’est un coup de chance et une bonne dose de flair qui ont mis la Brigade de répression du banditisme sur la piste des cambrioleurs qui écumait le Val-d’Oise et les Yvelines depuis début décembre d’après les informations de RTL.

En planque pour une autre affaire une équipe de la BRB de le PJ parisienne remarque une berline au comportement suspect. Ses trois occupants semblent en repérage. Ils filent au train du véhicule et sont témoins d’un déchargement de cargaison. Il n’en faut pas plus pour obtenir l’autorisation de baliser la voiture. Très vite les policiers identifient un point d’attache du groupe, à Bondy en Seine-Saint-Denis. Ils recoupent également les zone de déplacements de la voiture avec la localisation d’une série de cambriolages non-résolus dans des résidences privées du 95 et du 78.

Lors d’un des vols les propriétaires ont mis les malfaiteurs en fuite et la description correspond. Au bout de quelques semaines les policiers ont assez d’éléments pour intervenir. Les trois hommes ciblent des maisons isolées et s’introduisent lorsqu’ils ne voient pas de lumières aux fenêtres. Ils raflent alors tous ce qui se trouvent à porter de main. On est très loin de l’ambition des équipes qui s’en prennent aux riches demeures de footballeurs ou stars, les propriétés visées sont modestes mais le groupe semble tabler sur la multiplication des larcins.

Mercredi matin la BRB parisienne interpelle le gang à Bondy. Ses membres se révèlent tous les trois citoyens albanais, titulaires d’un visa de tourisme de trois mois. En perquisition la BRB découvre des espèces, ainsi que des bijoux des objets issus des fric-frac. En tout le butin est estimé à 100.000 euros.