"Il était attachant" : à Lisieux, l'émotion après la mort suspecte du principal d'un collège

La tristesse et l'incompréhension sont toujours présentes à Lisieux. Le principal d'un collège de cette ville du Calvados a été retrouvé mort, vendredi matin dans son établissement. Le corps de Stéphane Vitel, 48 ans, a été découvert par sa fille et sa femme. La famille, qui allait partir en vacances, avait fait un crochet par le collège après une alerte intrusion. La mort du principal, qui a été blessé à la tête, a été qualifiée de "suspecte" par la procureure de la République de Lisieux. Une autopsie sera pratiquée lundi.

Devant le collège, les hommages se sont succédés toute la journée de samedi. Les parents et les élèves se sont recueillis, certains déposant des fleurs. Marie, une élève, n'a pas pu retenir ses pleurs devant la photo du principal, accrochée aux grilles de l'établissement. "Je me souviens encore des derniers jours où j'étais avec lui. Il venait toujours dans les classes pour nous soutenir. Je n'aurais jamais imaginé ça", déplore-t-elle. "Il était très gentil et attachant. Il m'a beaucoup aidé quand j'ai subi du racisme au collège", assure-t-elle, avant de fondre en larmes.

Cette tristesse est partagée par l'adjoint au maire de Lisieux, Jean-René Desmonts. "Tout le monde est choqué. C'est un collège qui ne présentait pas de difficultés. On avait de très bons rapports, on est très peinés par ce qui s'est passé", se désole l'élu. "On va avoir une rentrée très difficile, parce que les élèves et les enseignants appréciaient leur principal." Certains ne veulent même pas penser à la rentrée, dans moins d'un mois. Tom, 11 ans, a murmuré à sa maman qu'il avait "peur de revenir au collège".