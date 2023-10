INFO RTL - Le "violeur de la Sambre" se désiste de son appel

Un soulagement pour les dizaines de parties civiles qui ne voulaient pas revivre trois semaines d’un éprouvant procès. Après la condamnation du plus important violeur en série de l’histoire criminelle française à vingt ans de réclusion, assortie d’une période de sûreté des deux tiers — la peine maximale-, l’appel avait été audiencé du 28 mars au 18 avril 2024 à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Dino Scala vient d’envoyer, via son avocate Margaux Mathieu, sa lettre de désistement. Une page et demie dans laquelle il explique, détaille Me Mathieu auprès de RTL, vouloir "éviter un nouveau procès difficile pour sa femme et ses enfants, soumis à une lourde pression médiatique". Par ailleurs, s’il continue de contester 14 agressions sexuelles pour lesquelles il a été condamné, il reconnaît toujours les 40 autres faits -il avait été acquitté d’un viol et d’une tentative de viol. Or, il ne veut pas, indique Me Mathieu, "que les victimes soient obligées de revenir à la barre et tout recommencer".

Pourquoi se désister seulement maintenant, plus d’un an après sa condamnation ? Selon Margaux Mathieu, le revirement de Dino Scala doit beaucoup au "travail psychologique et psychiatrique mené en détention". Où pour la première fois, le sexagénaire, ancien ouvrier, se penche sur les raisons qui l’ont poussé à rester englué trente ans dans cette double vie criminelle.

Selon toute probabilité, le procès n’aura donc pas lieu, car le parquet, qui avait fait appel dans la foulée de la défense, devrait se désister aussi. Une autre information judiciaire est en cours à Valenciennes (Nord) depuis mars 2023, où la juge d’instruction examine quinze plaintes et signalements de viols et agressions sexuelles pouvant être reliés à Scala. Dans cette nouvelle procédure, Dino Scala n’a pas encore été convoqué pour être interrogé.