INFO RTL - Incendies en Gironde : un suspect mis en examen pour incendie volontaire

Cet été, la France a été touchée par un grand nombre d'incendies qui ont ravagé de nombreux hectares de végétation et de forêt. Parmi les plus impressionnants, les feux qui se sont déclarés en Gironde, aussi bien à La Teste-de-Buch qu'à Landiras ont grandement marqué la population locale. Parfois dû à la sécheresse et aux conditions climatiques, certains feux ont néanmoins été déclenchés par des pyromanes.

Selon les informations de RTL, un homme de 45 ans a ainsi été interpellé ce mardi 30 août dans les Landes par les gendarmes de la brigade de recherche de Dax. Il est notamment soupçonné d'avoir lui-même déclenché certains incendies du sud du département, à la limite des Pyrénées-Atlantiques. Lors de sa garde à vie, il a reconnu quatre départs de feu.

Le suspect a ensuite été mis en examen pour incendie volontaire après avoir été présenté devant le parquet de Dax. Placé sous contrôle judiciaire, il a ensuite été relâché.

