Gironde : le vin aura-t-il un goût fumé en raison des incendies ?

À l'heure où les vendanges de raisin blanc ont démarré il y a quelques jours dans le Bordelais, les scientifiques s'interrogent sur les effets éventuels de la fumée dégagée des incendies géants de cet été.

Le vin peut-il avoir un goût fumé ? Sa qualité peut-elle être altérée ? L'institut des sciences de la vigne et du vin a organisé hier soir, le 30 août, une réunion d'information pour tenter de rassurer les professionnels. "Ce que l'on constate dans l'ensemble globalement c'est qu'il y a très peu de cas, qui sont tous en dessous du seuil perceptible. Il n'y a pas d'alerte grave du phénomène", rapporte Didier Fages, un des organisateurs de l'événement.

Selon Philippe Dulong, président de l'union des œnologues de la région Bordeaux sud-ouest, il est possible que la fumée ait pu entrer dans les raisins. "La vigne respirant, les molécules finissent par rentrer dans le cycle végétatif des plantes", explique-t-il. "À quel niveau ? Est-ce que ce sera suffisant pour donner de faux goûts ?", questionne-t-il.

Plusieurs viticulteurs étaient présents à la conférence. Parmi eux, Dominique Guignard, président du syndicat des vins de Graves. Ce dernier ayant sa parcelle la plus proche des incendies de cet été, explique avoir déjà connu cette situation en 1949. Malgré cela, "un mois après, à un stade où le raisin était sûrement encore plus sensible, 1949 c'est un des meilleurs millésimes qu'on ait fait à Bordeaux en toutes les couleurs", affirme-t-il. Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer si les fumées ont modifié ou non le goût des raisins. Les résultats seront publiés dans quelques semaines.

