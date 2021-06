publié le 08/06/2021 à 22:52

La Direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire se trouve au cœur d'une affaire de corruption. Cinq personnes ont été mises en examen, ce mardi 8 juin, après avoir été interpellées le mois dernier, dont deux agents de la Direction départementale des finances publiques de Tours, un couple. Le mari est notamment accusé de corruption au profit d’une société de recouvrement d'Indre-et-Loire.

Comme le rapporte France Bleu Touraine, cet agent des impôts est poursuivi pour avoir transmis des informations confidentielles à cette société, moyennant finances. Il est également accusé d’avoir fait obtenir des abattements fiscaux aux salariés de cette même société, qui valorisaient ces informations confidentielles, mais aussi à des proches. Tous ces faits pourraient avoir commencé il y a sept ans précise le journal régional.

Alors que la justice est, pour l'heure, incapable de déterminer le montant du préjudice, cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Principal mis en cause, l'agent des impôts a reconnu la plupart des faits qui lui sont reprochés et reste en détention provisoire. L'enquête se poursuit concernant notamment le montant total que l’agent des impôts a touché pour divulguer ces informations et celui que la société a retiré en les valorisant.