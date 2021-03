Argent public : quelles sont les villes les plus dépensières de France ?

publié le 11/03/2021 à 06:00

Vous voulez savoir comment votre commune gère l'argent public ? L'association Contribuables Associés publie chaque année une liste des villes et villages français avec leur niveau de dépenses. Intitulée "L'Argus des Communes", cette étude donne un classement des gestions les plus économes et les plus dépensières.

Pour chaque ville, l'association, qui milite pour une réduction des dépenses publiques, donne une note sur 20 avec l'indication "maire économe", "maire raisonnable" ou "maire dépensier". Elle ne prend néanmoins pas en compte les investissements des communes, pour construire de nouvelles infrastructures par exemple.

L'édition 2020, faite à partir des chiffres de 2019, a été révélée mardi 9 mars par Le Parisien. Le quotidien propose un top 20 des villes de 50.000 habitants les plus dépensières. En tête : Paris, avec un budget de fonctionnement de 2.706 euros par habitant. Quasiment toutes les villes les plus dépensières se situent d'ailleurs en Île-de-France. On trouve ainsi Nanterre en deuxième, Ivry-sur-Seine en quatrième et Saint-Ouen en cinquième, suivies par Levallois-Perret, Rueil-Malmaison et Pantin.

Des villes plus économes

Seules quelques villes situées en dehors de la région trouvent leur place dans ce top 20. C'est le cas de Martigues (Bouches-du-Rhône) à la troisième place, Fort-de-France (Martinique) à la dixième place, et de Cannes (Alpes-Maritimes) en dix-septième.

À l'inverse, les villes de Mamoudzou (Mayotte), Cholet (Maine-et-Loire), Brest, Quimper (Finistère) et Pessac (Gironde) sont les cinq villes les moins dépensières, selon Le Parisien, avec un budget inférieur à 800 euros par habitant.

Pour savoir ce qu'il en est dans votre commune, vous pouvez consulter directement le site Tous Contribuables. Il faudra toutefois donner une adresse mail pour accéder au dossier et à la note de votre ville.