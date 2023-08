INVITÉE RTL - Incendies : "Un départ de feu par négligence est d'abord un délit", rappelle Sarah El Haïry

Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône étaient en alerte maximale pour les feux de forêts ce dimanche 6 août en raison de températures élevées. Ce nouveau dispositif d'alerte météo sur les feux de forêt semble porter ses fruits, même si certains départs de feu sont à noter ce week-end, à la frontière espagnole, ou à Rognac près de Marseille. "La forêt est notre meilleure alliée contre le réchauffement climatique. Mais la forêt, qui met 100 ans à pousser, peut brûler en quelques heures. Notre responsabilité est collective et elle est d'autant plus grande", rappelle Sarah El Haïry.

Invitée de RTL ce lundi 7 août, la nouvelle secrétaire d'État chargée de la Biodiversité a salué l'efficacité et le travail des soldats du feu. Elle a aussi tenu à rappeler la politique de répression face aux incendies, très souvent causés par l'Homme. "Un départ de feu par négligence c'est d'abord un délit. C'est un an de prison et 15.000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Deux ans de prison, 30.000 euros si c'est une violation manifeste. Et 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie", rappelle la secrétaire d'État.

"Plus que jamais, j'en appelle au civisme. Quand une forêt brûle, au-delà de la biodiversité, de la vie des pompiers qui est en danger, c'est une mise en danger de villages entiers, de notre patrimoine naturel, culturel. C'est notre pays. Tout le monde a une possibilité d'agir", ajoute-t-elle.

