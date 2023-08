Alsace : 11 personnes disparues après un incendie dans un foyer pour handicapés

Onze personnes "manquent à l'appel" à la suite d'un incendie survenu dans un gîte pour handicapés près de Colmar, a-t-on appris ce mercredi 9 août auprès des pompiers. Ces derniers ont été alertés vers 6h30 dans ce bâtiment situé à Wintzenheim, a précisé à l'AFP le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin, confirmant une information de France 3 Grand Est.

Le gîte loué par une association lorraine d'aide aux personnes handicapées a été le théâtre d'un "embrasement généralisé", selon les pompiers. Des personnes ont été évacuées mais 11 personnes "manquent à l'appel" et n'ont pas été retrouvées, selon la même source, sans pouvoir préciser si les manquants sont des pensionnaires ou des accompagnateurs.





"On a une incertitude si des gens sont restés et combien", a indiqué de son côté la gendarmerie du Haut-Rhin, précisant que l'incendie est maîtrisé et "est en train d'être éteint". Une dizaine de véhicules avec au moins une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur place. "Dix-sept personnes ont été évacuées. On dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l'hôpital et une personne choquée". "En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer", a partagé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux.

