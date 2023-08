Incendie en Alsace : comment une résidente a miraculeusement réussi à échapper aux flammes

"Un double miracle". L'heure est au deuil au lendemain du drame qui a fait onze victimes à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. Cinq d'entre elles faisaient partie de l'AEIM, une association de parents d’adultes handicapés. Denis Renaud, président de l'association, a passé la journée de mercredi sur place aux côtés des familles des résidents et notamment aux côtés de celle d'une rescapée dont il raconte le sauvetage.

"Elle était très choquée, puis au fur et à mesure de la journée elle a pu s'exprimer et raconter ce qu'elle a vécu. Ça reste un traumatisme, mais avec ses mots et sa capacité extraordinaire de résilience, elle a été capable d'expliquer qu'elle avait été réveillée par les bruits du feu, qu'elle avait voulu descendre au rez-de-chaussée", raconte Denis Renaud, invité sur RTL ce jeudi 10 août.

"En ouvrant la porte, elle s'est heurtée à un mur orange. Ensuite, elle a fermé la porte et l'a rouverte une nouvelle fois. Elle a vu un mur de feu et elle a compris qu'elle ne pouvait pas descendre", poursuit-il. "Elle a fermé la porte, ce qui l'a certainement sauvée car il n'y a pas eu d'appel d'air. Ensuite, elle a voulu aller dans sa chambre pour reprendre quelques affaires. Elle a appelé les autres et a été effrayée par les bruits de la chute du toit et du plafond".

Elle a eu la présence d'esprit de sortir et de sauter par la fenêtre Denis Renaud, président de l'AEIM

"Elle a ouvert la fenêtre et là, il y avait un résident qui était déjà sorti du rez-de-chaussée qui l'a réceptionnée dans ses bras. Il y a eu un double miracle. Non seulement elle a eu la présence d'esprit de sortir et de sauter par la fenêtre et en même temps quelqu'un l'a réceptionnée, ce qui a évité qu'elle se blesse", décrit le président de l'association.

"L'heure n'est pas à l'enquête et surtout pas pour elle", estime Denis Renaud pour qui "l'heure est à l'émotion, au recueillement, à entourer les personnes qui ont réussi à s'extraire de ce brasier mais aussi les familles endeuillées".