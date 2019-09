publié le 26/09/2019 à 08:17

Établissements scolaires fermés dans le périmètre, sirènes d'alerte déclenchées dès 7h30, 12 communes appelées à se confiner... Un violent incendie a amené la préfecture de Seine-Maritime à prendre d'importantes mesures de précautions ce jeudi 26 septembre. Le sinistre est toujours en cours à 8 heures, et n'a pour l'instant pas fait de victime.

Le feu s'est déclaré aux alentours de 2h30 du matin dans l'usine Lubrizol de Rouen, un bâtiment classé Seveso qui fabrique des additifs pour lubrifiants. Sur son site, la préfecture du département annonce que les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et les crèches sont fermés dans ces communes situées tout près du sinistre : Rouen, Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan, Isneauville, Quincampoix, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-André-sur-Cailly, La Rue-Saint-Pierre, Saint-Germain-sous-Cailly, Cailly, Bosc-Guérard-Saint-Adrien. Une douzième commune a été ajoutée par la suite.

Par mesure de prudence, le préfet de la Seine-Maritime annonce également que les maisons de retraites font l'objet d'une mesure de confinement. D'autre part, les personnes habitant dans un périmètre de 500 mètres autour de Lubrizol sont invitées à rester chez elles, peut-on lire sur le site de la préfecture.

Sur les réseaux sociaux, les habitants de la zone font part de leur inquiétude, notamment en raison des épaisses fumées noires qui se propagent et des détonations entendues dans la nuit.

Les "premières analyses n'ont pas fait apparaître de toxicité aiguë", a indiqué le préfet de Normandie Pierre-André Durand. Invité sur RTL ce jeudi matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a estimé qu'il ne fallait "pas paniquer". 150 pompiers sont engagés pour venir à bout des flammes, a-t-il annoncé, ajoutant que toutes les mesures de contrôles seraient mises en oeuvre pour vérifier la toxicité des fumées.

Un peu avant 8 heures du matin, la préfecture a indiqué que deux sirènes d'alerte avaient été déclenchées au Petit-Quevilly et à Rouen. "Évitez les déplacements non indispensables et restez à l'écoute des radios pour suivre les conseils de bon comportement", ajoute-t-elle.