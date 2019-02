publié le 07/02/2019 à 15:57

La principale suspecte de l'incendie, qui a ravagé un immeuble dans le XVIe arrondissement de Paris et fait au moins 10 morts dans la nuit de lundi à mardi, est à nouveau en garde à vue.



À l'issue de l'examen psychiatrique de la préfecture de police, la mise en cause n'a pas été hospitalisée. Selon le parquet de Paris, la mise en cause a été prise en charge par les enquêteurs du 1er DPJ (Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris) et sa garde à vue va se poursuivre.

Cette quadragénaire, qui a effectué treize séjours dans un établissement psychiatrique parisien entre 2009 et 2019, avait été interpellée ivre, peu après le départ de l'incendie qui a causé la mort de dix personnes, l'un des plus meurtriers dans la capitale depuis près de 14 ans.

Au cours de la première partie de sa garde à vue, elle a nié avoir commis les faits, avait indiqué, mercredi 6 février, le procureur de la République de Paris.