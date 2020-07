Incendie de la cathédrale de Nantes : faut-il renforcer la sécurité des lieux de culte ?

publié le 20/07/2020 à 10:56

48 heures après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, l'homme placé en garde à vue a été libéré. Ce bénévole du diocèse ne fera l'objet d'aucune poursuite. La police tente encore de comprendre les causes de cet incendie. Déjà en 1972, la cathédrale avait été ravagée par les flammes. Il est aussi évidemment difficile de ne pas penser à l'incendie de Notre-Dame, il y a tout juste un an. Faut-il renforcer la sécurité des lieux de culte ?

Devant la cathédrale Saint-Jean Baptiste, pas de vigile, à l'intérieur non plus, René sort de l'office et il n'est pas très rassuré : "Ce n'est pas du tout sécurisé, tout le monde peut rentrer, vous voyez bien ce qu'il se passe." "C'est dramatique de s'en prendre aux cathédrales, il faudrait plus de surveillance, et plus de détecteurs de fumées. Pourquoi pas un vigile !", conclut-il.

Même constat pour cet autre fidèle originaire de Lyon : "On sécurise beaucoup de lieux publics, mais pas spécialement les églises. Donc ce serait une bonne chose. Au moins à l'extérieur, mettre de la police."

Les cathédrales de plus en plus surveillées ?

Le recteur de la cathédrale assure que depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, les réunions avec la Direction Régionale des affaires culturelles et les pompiers se font bien plus régulières. "Chaque semaine ils font un exercice sur la place Saint-Jean, soit en direct sur la cathédrale, soit sur un des immeubles, affirme Jean-Sebastien Tuloup. On est en train de revoir tout le plan sécurité, donc c'est pris très au sérieux. On fait tout ce qu'on peut, juste avant d'ouvrir la cathédrale, on fait un tour complet, de même lorsqu'on ferme la cathédrale. Une église n'est pas faite pour être barricadée, elle est là pour accueillir, il y a donc toujours un risque", achève le recteur.

Chaque année, 1 million de visiteurs passent les portes de cette cathédrale lyonnaise.