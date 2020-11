Île d’Oléron : un marin disparu au large des côtes

publié le 11/11/2020 à 21:50

Un voilier échoué sans occupant. C’est la découverte mystérieuse qu’a fait l’hélicoptère Dauphin de la Marine, basé à la Rochelle (Charente-Maritime) en survolant la plage de Giraudière au sud-ouest de l'Île d’Oléron vers 11h mardi 10 novembre.

Selon les informations de France Bleu, l’hypothèse privilégiée serait que le capitaine soit tombé à l’eau. Les gendarmes et la préfecture maritime de l’Atlantique ont procédé à des recherches à terre et en mer. Les autorités ont pu survoler la zone grâce au Guépard Yankee l’hélicoptère de la Marine, et Dragon 17, celui de la Sécurité civile. Après s’être relayés jusqu’en milieu d’après-midi, les recherches pour retrouver un homme n’ont rien donné.



Selon des témoins, le voilier était échoué sur la plage de la Giraudière depuis 24 heures. Avec le confinement, cette plage est peu fréquentée, ce qui peut expliquer le retard de l’alerte. Ce qui oriente l’enquête vers l’hypothèse d’un marin tombé en mer c’est le voilier retrouvé avec toutes voiles dehors. Le bateau est enregistré à Libourne en Gironde au nom d’un homme né en 1932. Les enquêteurs pensent que c’est l’identité de l’ancien propriétaire et que le registre d’immatriculation n’est pas à jour.

Des attestations Covid correspondant à l’identité d’un SDF ont été retrouvées à bord du voilier. Mais l’homme aurait pu se réfugier à l’intérieur pendant quelques jours, il s’agit donc peut-être d’une autre fausse piste. Pour l’heure, l’enquête se poursuit mais les recherches n’ont pas repris.