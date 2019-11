"Hors Normes" : l'un des acteurs principaux du film placé en détention provisoire

publié le 22/11/2019 à 12:47

À l'écran, il incarne Dylan, l'un des principaux personnages du film Hors normes, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Dans la vraie vie, Bryan Mialoundama a été placé en détention provisoire jeudi 21 novembre dans le cadre d'une enquête sur une violente rixe à Avon (Seine-et-Marne), qui avait fait plusieurs blessés.

Lui et deux autres jeunes résidant dans le quartier de Surville, à Montereau-Fault-Yonne (également en Seine-et-Marne), sont notamment poursuivis pour participation à un attroupement armé et violences avec arme contre des jeunes d'Avon rapporte le Parisien. Plus d'une trentaine de personnes se sont battues et le bilan est lourd : six blessés, dont l'un a eu son pronostic vital engagé. Les rixes d'adolescents sont de plus en plus nombreuses en région parisienne, et sont souvent liées au territoire.

Son avocat a fait appel de la décision. "On présente mon client comme l'un des instigateurs alors qu'il a reçu un coup de téléphone d'un cousin paniqué l'avertissant de la première bagarre." "À aucun moment, il n'est venu avec une arme (...) Il a pris un couteau au sol pour se défendre", a-t-il ajouté. Le procès a été renvoyé au 9 décembre prochain. 12 autres mineurs originaires de Montereau-Fault-Yonne ont également été interpellés, indiquent nos confrères.