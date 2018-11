Une mère appelle à la fin de la violence entre bandes après la mort de son fils

publié le 23/11/2018 à 07:14

Henry aurait dû avoir 18 ans le samedi 24 novembre mais ce sera le jour de son enterrement. L'adolescent est mort le 24 octobre sur le boulevard Mortier (XIXe arrondissement) après avoir reçu deux coups de couteau et son meurtrier n'a pas encore été arrêté. La cérémonie aura lieu à Paris, en présence de sa famille et d'un grand nombre de ses amis, qui porteront des t-shirts pour lui rendre hommage.



Interrogée par RTL, sa mère demande à ce que cette violence entre bandes s'arrête. Elle explique également que les associations de quartier du XIXème arrondissement ont beaucoup travaillé auprès des jeunes afin de leur dire de ne pas se venger, de ne pas céder à la colère. "Je demande l'apaisement et plus de représailles, ne faites pas de violence et passez le message à tous ces enfants, qu'Henry soit la dernière victime de tous ces enfants, je parle des enfants de la République", confie-t-elle. "Qu'est ce qu'il se passe dans leur tête ? Il est parti devant moi pour ne plus revenir, j'arrête pas de culpabiliser", ajoute la mère d'Henry.

Surtout, elle aimerait connaître la vérité : "Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Henry n'était pas dans une bande. Il n'était pas parfait, mais ce n'était pas un voyou, c'était un enfant comme tout le monde. Tout le monde me demande ce qu'il s'est passé, beaucoup savent mais ils ont peur". Selon la mère d'Henry, ils "ont peur" de parler : "Des jeunes viennent dire qu'ils ne peuvent pas aller dans le XXème, que c'est interdit, d'autres ont peur des représailles de la famille, mais je leur ai dit d'écrire anonymement, mais dites-le, pour que ça avance". "Je veux qu'Henry soit a dernière victime de notre République, c'est tout ce que je demande", conclut-elle.