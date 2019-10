publié le 02/10/2019 à 14:01

"Macron, il va falloir que tu caches Brigitte. Nous aussi, on a des chiens et on est armé" : dans une vidéo Facebook, il menaçait Emmanuel et Brigitte Macron et appelait à envahir les Champs-Élysées. Un homme de 34 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) mardi 1er octobre à six mois de prison avec sursis.

L'homme avait été interpellé le 11 janvier dernier en pleine crise des "gilets jaunes", rapporte France-Bleu, dénoncé par une personne anonyme à la police nationale de Béziers. Deux jours après sa garde à vue, il avait posté une seconde vidéo dans laquelle il menaçait l'officier de police judiciaire qui lui avait confisqué son téléphone.

À la barre, le prévenu a plaidé "la démence". "Je pense que c'était la situation, le ras-le-bol qu'il ressentait à ce moment-là, qu'il aurait pu exprimer dans une sphère privée mais qu'il a exprimé de façon publique", explique son avocate Solène Mangin à France Bleu.

Le parquet avait requis trois mois de prison avec sursis, mais le tribunal est allé au-delà en condamnant le prévenu à six mois. Une peine assortie d'une interdiction de posséder une arme pendant cinq ans et de la confiscation de son téléphone portable.