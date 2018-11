Attaque visant Macron : les 4 sympathisants de l'ultradroite mis en examen

publié le 10/11/2018 à 21:35

L'enquête continue concernant le projet d'attaque contre Emmanuel Macron pendant les commémorations de l'armistice de la Grande Guerre. Ainsi les quatre suspects, proches d'un groupe de l'ultradroite, on été mis en examen samedi 10 novembre, rapporte l'AFP de source judiciaire.



Arrêtés mardi, ces quatre personnes de 22 à 62 ans ont été présentées à un juge et mises en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et détention d'armes non autorisée en relation avec une entreprise terroriste. Deux d'entre eux, dont le principal suspect, ont été placés en détention provisoire.

C'est le matin même que les forces de l'ordre sont intervenus pour interpeller les suspects dont le meneur, Jean-Pierre B. Dans sa voiture, ils ont trouvé un couteau en céramique, matériau qui contrairement au métal ne déclenche pas les portiques de sécurité. L'homme avait prévu de se mêler à la foule pour mener à bien son projet, selon des informations de France 2.