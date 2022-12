Haute-Saône : des renards retrouvés pendus, 10.000 euros pour retrouver le coupable

Lundi 28 novembre, les habitants de Dracy-Saint-Loup, une commune de 625 habitants, ont découvert les cadavres de renards pendus à un panneau de localisation. Ces derniers ont rapidement été retirés par les gendarmes et une enquête a été ouverte, selon la mairie.



Cet acte, considéré comme "honteux" par le maire sans étiquette Jean-Claude Lhoste, a aussi déclenché la colère de plusieurs associations et militants pour la défense des animaux et de la biodiversité. Parmi celles-ci, One Voice a lancé un appel, s’engageant "à verser la somme de 10.000 euros" à celui ou celle qui lui "transmettrait des informations solides permettant d’identifier formellement (...) les personnes responsables de ces actes".

Et d'ajouter : "Ces informations seront alors transmises au procureur de la République dans le cadre d’une plainte de l’association." Selon elle, "au-delà de la monstruosité de cette mise en scène, ces actes constituent des infractions pénales", sur la législation sur la chasse et concernant l'abandon illégal de "déchets" sur la voie publique.

