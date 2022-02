Des renards en centre-ville : quel comportement adopter si vous en croisez un ?

Si vous habitez dans une grande ville, particulièrement Paris, vous avez peut-être pu apercevoir que des renards s'aventurent de plus en plus dans les centres-villes ces derniers temps. De nombreux internautes ont posté ces dernières semaines, des photos de ces animaux se promenant sur les trottoirs, à quelques mètres à peine des passants. Alors que faire si vous croisez un renard en pleine rue ?

Le renard fait partie des animaux clivants pour l'opinion publique. Jugés mignons, attendrissants et malins pour certains, menaçants et sales pour d'autres. Bien qu'il s'aventure de plus en plus souvent dans les villes, le renard n'en reste pas moins un animal sauvage, donc il s'agit de ne pas faire n'importe quoi en cas de rencontre. La ville de Paris a d'ailleurs rappelé quelques recommandations.

En premier lieu, le renard est un animal craintif, ne tentez pas de l'apprivoiser en lui donnant de la nourriture. Il est recommandé de ne pas le toucher car il peut être porteur de maladies. Pour autant, s'il n'est pas menacé il ne se montre pas agressif, vous pouvez profiter du moment pour l'observer mais en gardant vos distances.

La ville de Paris estime qu'il y a une quarantaine de renards sur le territoire parisien mais précise que ce chiffre pourrait "doubler, voire tripler, durant la période de reproduction (rut en janvier-février)". Période après laquelle quelques jeunes curieux pourraient être tentés de vous approcher, donc restez prudents.

"Si vous trouvez un animal blessé ou mort, n’y touchez pas et alertez le Centre de soins aux animaux sauvages Faune Alfort", précise encore la ville de Paris.