publié le 08/11/2019 à 22:51

Un drame d'ampleur a été évité. Dans une école de Montbozon, en Haute-Saône, près de 200 élèves ont été évacués après une intoxication au monoxyde de carbone, vendredi 8 novembre. Parmi eux, cinq ont été transportés à l'hôpital pour des examens, selon la préfecture.

"Plusieurs enfants et deux accompagnatrices ont présenté des symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone" à 8h30, au pôle éducatif de Montbozon, précise la préfecture de Haute-Saône dans un communiqué.

Les pompiers, en présence du Samu et de la gendarmerie, ont évacué 184 élèves de l'établissement qui regroupe une école maternelle et élémentaire. "174 ont été remis à leurs familles et 10 restent pris en charge par la communauté de communes le temps de la restauration scolaire", a-t-elle ajouté.

Cinq enfants, souffrant notamment de maux de tête, ont été transportés aux centres hospitaliers de Vesoul et Besançon pour des examens médicaux de contrôle. "Les causes de cette intoxication résultent selon les investigations actuelles d'une défaillance de l'évacuation des fumées du chauffage", a indiqué la préfecture. L'école restera fermée jusqu'à mardi matin.