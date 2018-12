Une famille intoxiquée au monoxyde de carbone le jour de Noël

publié le 25/12/2018 à 15:50

La famille est loin d'être tirée d'affaire, mais la grand-mère leur a peut-être évité le pire au jour de Noël. La doyenne de trois générations, réunies dans un pavillon de Villemomble (Seine-Saint-Denis) mardi 25 décembre, a alerté les secours au matin pour une intoxication au monoxyde de carbone. Elle a permis à ses enfants et petits-enfants d'être évacués, mais le pronostic vital de la plus jeune victime est engagé, et ses proches sont hospitalisés dans un état grave.



Il était à peine 9 heures lorsque les secouristes ont évacué le pavillon dans lequel avaient dormi la grand-mère, les deux parents et leurs deux enfants. La vieille dame les avait contactés au réveil, éprouvant "des maux de tête et des nausées", explique un pompier à RTL. Le reste de la famille dormait encore et l'interlocuteur du centre de secours, soupçonnant une intoxication au monoxyde de carbone, a invité la senior à réveiller ses proches et quitter le logement.

Tous ont été transportés à l'hôpital. Le plus jeune, âgé de 3 ans, est dans un état critique et se trouve dans le coma. Le reste de la famille, y compris la grand-mère et un nourrisson, sont également à l'hôpital dans un état grave. L'incident serait lié à un chauffe-eau défaillant, une fuite sur la gaine de l'appareil serait à l'origine de l'émanation du gaz. Au cœur de l'hiver, les secours appellent à la plus grande vigilance à l'égard de toutes les sources émettrices de chaleur, le monoxyde de carbone étant un gaz invisible.