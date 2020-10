Haute-Garonne : un homme tué par balle à Blagnac, près de Toulouse

et AFP

publié le 12/10/2020 à 10:46

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en visite dans l'agglomération toulousaine, avait annoncé l'arrivée d'une centaine de policiers ce vendredi 9 octobre pour faire "la guerre contre la drogue et ses trafics". À la suite d'une fusillade, un homme de 25 ans est mort par balle ce dimanche 11 octobre, à Blagnac (Haute-Garonne).



Selon des informations recueillies par l'AFP auprès d'une source proche de l'enquête, d'après les premières conclusions des investigations, un échange de coups de feu a eu lieu et un véhicule en feu a été retrouvé à quelques kilomètres du lieu de la fusillade. Ce dernier a peut-être été utilisé par les meurtriers.

Chargée de l'enquête, la police doit établir si cela est un nouveau règlement de compte, piste privilégiée par les enquêteurs pour le moment. Cette année, des règlements de compte ont déjà fait trois morts et plusieurs blessés dans le quartier sensible des Izards à Toulouse, un quartier classé en zone de "reconquête républicaine".