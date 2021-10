Haute-Garonne : les gendarmes arrêtent un cycliste ivre, qui il leur lance son VTT

Interpellation sous tension pour un équipage de gendarme lundi 11 octobre en fin de journée à Portet-sur-Garonne, commune située au sud de Toulouse. Aux alentours de 17h30, les forces de l'ordre repèrent un cycliste au comportement erratique. L'homme grille les feux rouges et zigzague sur la chaussée.

Les militaires le rattrapent et lui intiment l'ordre de respecter le Code de la route, même sur son deux-roues. L'homme paraît ivre et une altercation éclate. Le cycliste âgé de 46 ans résiste, répond et insulte les militaires, rapporte la La Dépêche du Midi. La situation, déjà tendue, dégénère encore plus lorsque le suspect devient physiquement violent. Il lance alors son VTT sur les forces de l'ordre avant de les prendre pour cibles avec des pierres.

Face à la virulence de l'individu, les gendarmes utilisent leur pistolet à impulsions électriques pour le maîtriser. L'homme a été placé en garde à vue et doit être présenté au parquet ce mercredi 13 octobre.