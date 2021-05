Gironde : une femme tuée après avoir attaqué un policier au couteau

et AFP

publié le 10/05/2021 à 19:30

Une femme "en état de démence" a été tuée lundi 10 mai à son domicile de Pessac, près de Bordeaux (Gironde), par un policier qui a répliqué après qu'elle a blessé au couteau un de ses collègues, a-t-on appris de sources policières. Le policier attaqué a été blessé à la jambe mais son pronostic vital n'est pas engagé.

L'assaillante était suivie en psychiatrie pour schizophrénie, d'après une source proche du dossier. Cette femme "au profil psychologique instable, qui suivait un traitement", selon cette même source, était retranchée chez elle après un "différend familial". La police avait été appelée par son mari.



Une fois sur place, la BAC a constaté que cette femme, retranchée dans une pièce, tenait un couteau dans chaque main. Cette dernière menaçait son mari et promettait également de se mutiler. La police a alors fait usage d'un lanceur de balle de défense (LBD) sur cette dernière qui s'est aussitôt relevée et a planté un couteau dans un membre inférieur d'un policier, "ce qui va générer un tir de riposte d'un second policier, qui va atteindre cette dame", a précisé la police.

Le policier a été légèrement blessé au niveau du tibia. L'enquête a été confiée par le parquet à la police judiciaire et l'IGPN (Inspection générale de la Police nationale) a été saisie, selon la police.