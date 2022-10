Gironde : un jeune conducteur écroué après un refus d'obtempérer et avoir gravement blessé un gendarme

Le jeune conducteur sans permis qui a reconnu avoir percuté mercredi soir à Pugnac en Gironde un gendarme, le blessant grièvement, a été mis en examen et écroué ce samedi. Cet homme né en 2001 est mis en cause pour "tentative d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique". Il a demandé un délai pour préparer son passage devant un juge des libertés et de la détention, comme la loi le permet, et a été incarcéré en attendant ce débat prévu mercredi, a expliqué le parquet.

Vendredi, la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie avait indiqué que ce jeune homme avait reconnu avoir percuté un gendarme qui lui signifiait de s'arrêter pour un contrôle routier mais nié "toute intention homicide". "Projeté à 15 mètres", le militaire souffre de "graves blessures" qui "pourraient entraîner, de l'avis des médecins, de très lourdes séquelles".

Selon la procureure, le mis en cause "ne disposait pas du permis de conduire", "n'était pas assuré pour ce véhicule" et "avait consommé du cannabis le jour des faits". Il avait pris la fuite mais s'était présenté de lui-même à la gendarmerie jeudi matin. Il avait été condamné l'an dernier pour conduite sans permis.

