Grand débat national : et maintenant, que va-t-il se passer ?

publié le 13/03/2019 à 14:02

Deux mois jour pour jour après son lancement, le grand débat national va officiellement prendre fin le vendredi 15 mars. Ouvert par Emmanuel Macron pour canaliser le mouvement des "gilets jaunes", il a permis de récolter des milliers d'idées et de propositions qui reflètent l'opinion publique en France. Il doit maintenant se conclure en plusieurs étapes.



Deux nouvelles conférences nationales thématiques doivent se tenir le mercredi 13 mars à Paris en présence d'élus, de syndicats et d'associations. Elles seront fondées sur les propositions des participants au grand débat. La première portera sur la fiscalité et les dépenses publiques, la seconde sur l’organisation de l’État et des services publics.

Ce lundi 11 mars, deux autres conférences ont traité de transition écologique et de démocratie et citoyenneté. Les propositions issues de ces journées seront soumises à des citoyens tirés au sort lors de dix-huit conférences citoyennes régionales, programmées les 15 et 16 mars, ainsi que les 22 et 23 mars.

Les députés débattront quant à eux des grands thèmes de la consultation à l'Assemblée nationale, les 2 et 3 avril. Chaque groupe politique s'exprimera, puis adressera une ou deux questions au gouvernement. Les députés non-inscrits auront eux aussi droit à une question. Emmanuel Macron devrait s'exprimer devant l'Assemblée le 9 avril.

Analyser les propositions des Français

Les quelque 10.000 réunions en France et 1,4 million de contributions en ligne doivent quant à elles être analysées avant que l'exécutif ne prenne ses décisions. Cette tâche a été confiée à l'institut OpinionWay, en partenariat avec Qwam, une société spécialisée dans le traitement informatique des données de masse.



"Il y a une intervention humaine systématique pour contrôler la cohérence des résultats et faire en sorte que le sens des propos des participants soit bien compris", souligne Frédéric Micheau, directeur des études de l'institut de sondage.



Les résultats par catégories sont attendus au plus tard début avril. Mais les Français restent sceptiques : selon l'Ifop ils ne sont que 38% à penser que l'exécutif tiendra compte des points de vue exprimés. Les contributions en ligne, sur le site granddebat.fr, restent ouvertes jusqu'au 18 mars.