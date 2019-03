"Gilets jaunes" : 2.000 condamnations dont 40% à de la prison ferme

publié le 24/03/2019 à 16:09

Selon la ministre de la Justice Nicole Belloubet, sur les plus de 8.700 personnes placées en garde à vue depuis le début du mouvement de contestation sociale des "gilets jaunes", 2.000 d'entre elles ont été condamnées."Sur les 2.000 jugements (de condamnation, ndlr) qui sont déjà intervenus, le chiffre qu'il convient de retenir, c'est que 40% sont des peines d'emprisonnement ferme", a déclaré Nicole Belloubet sur BFMTV.



"60% sont d'autres types de sanction, par exemple des travaux d'intérêt général, des sursis, etc.", a ajouté la ministre, précisant que "près de 1.800" personnes interpellées lors des manifestations, doivent encore être jugées. Les durées de peine prononcées sont très variées et s'étalent entre un mois et 3 ans de prison, parfois avec une partie assortie d'une mise à l'épreuve, selon les données de la chancellerie.

La garde des Sceaux a salué le dispositif de sécurité mis en place pour encadrer les manifestations de samedi, une semaine après le saccage des Champs-Élysées à Paris. À l'issue de l'acte 19 des "gilets jaunes", le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué samedi soir que 233 personnes avaient été interpellées, dont 172 placées en garde à vue, dans toute la France, et 107 verbalisées pour avoir tenté de prendre part à des rassemblements interdits.