publié le 13/01/2019 à 11:10

Ils étaient 6.000 à répondre présents à Toulouse, pour le neuvième samedi consécutif de mobilisation. Si le mouvement se structure et si les services d'ordre empêchent parfois les débordements, des affrontements ont une nouvelle fois éclaté. Isabelle, une infirmière et mère de famille, manifestait pour la première fois de sa vie. Elle ne s'attendait pas à une telle violence de la part des policiers.



"Je suis entourée de manifestants pacifistes qui revendiquent leurs droits constitutionnels. À l'instant, on s'est faits gazer pour rien. J'ai les yeux qui piquent, j'ai eu peur", déclare-t-elle, très émue. "Je fais confiance à nos force de l'ordre, à nos policiers. Je les respecte, je travaille au CHU. Nous travaillons ensemble. Je leur ai toujours fait confiance, ils sont là pour nous protéger, pas pour être violents".

Elle précise d'ailleurs que la violence policière la rend "encore plus fière de porter ce gilet jaune aujourd'hui".

Au total, 84.000 personnes se sont réunies dans toute la France. C'est pratiquement deux fois plus que la semaine dernière.