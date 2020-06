"Gilets jaunes" : Éric Drouet condamné pour avoir frappé son beau-fils

publié le 25/06/2020 à 15:35

Éric Drouet, ancienne figure du mouvement des "gilets jaunes" a été condamné par le tribunal de Pontoise (Val-d'Oise) pour avoir frappé son beau-fils alors âgé de 13 ans. Mercredi 17 juin, le chauffeur routier a écopé d'une peine de 5 mois de prison avec sursis, rapporte Le Parisien. Il devra également indemniser l'adolescent et ses parents.

Figure majeure des "gilets jaunes", mouvement dont il s'est retiré depuis, Éric Drouet avait reconnu les faits lors de l'audience du 20 mai dernier. Le chauffeur avait néanmoins précisé qu'il s'agissait de gestes isolés et non d'actes répétitifs. Les faits remontent au soir du lundi 18 mai, lorsqu'une dispute a éclaté entre sa compagne et le fils de celle-ci. Éric Drouet s'était alors interposé entre les deux, en violentant l'adolescent de 13 ans.

Il lui a assigné un coup de poing, une gifle puis l'a poussé sur le lit avant de l'étrangler. L'adolescent avait alors reçu quatre jours d'ITT (incapacité totale de travail). Lors de sa première comparution, Éric Drouet avait souligné que le couple était en train de se séparer au moments des faits. Il avait également insisté sur l'importance du respect des enfants pour leurs parents, ce qui est pour lui une valeur essentielle.

Pas sa première condamnation

Le chauffeur n'en est pas à sa première condamnation : il avait en effet écopé de 500 euros d'amende avec sursis le 4 septembre 2019 pour "port d'arme prohibé". Le 29 mars 2019, il avait également été condamné à 2.000 euros d'amende, dont 500 avec sursis, pour l'organisation sans déclaration préalable de deux manifestions. Il avait alors fait appel.