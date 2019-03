"Gilets jaunes" : Éric Drouet condamné à 2.000 euros d'amende

et AFP

Figure du mouvement des "gilets jaunes", Éric Drouet a été condamné ce vendredi 29 mars à 2.000 euros d'amende dont 500 avec sursis pour avoir organisé des manifestations non déclarées en préfecture.



Le chauffeur routier de Melun avait toujours réfuté avoir organisé des manifestations non déclarées. Les faits qui lui sont reprochés remontent aux samedi 22 décembre et mercredi 2 janvier à Paris. "Je n'ai aucun rôle d'organisateur ou de leader dans ce mouvement", "je suis juste un relais", s'était défendu ce père de famille de 34 ans, qui fut l'un des initiateurs de la première mobilisation nationale des "gilets jaunes" le samedi 17 novembre.



Son avocat Khéops Lara a annoncé à la presse qu'il allait faire appel. Éric Droue n'était pas présent pour entendre son jugement, "pour des raisons professionnelles" selon son défenseur.

