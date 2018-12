publié le 14/12/2018 à 09:57

Un "gilet jaune" a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été percuté par un poids lourd à un rond-point près d'une sortie d'autoroute à Avignon (Vaucluse). Un de ses amis présents au moment des faits témoigne au micro de RTL.



"On était quatre devant le camion", confie-t-il, "et j’ai vu que dans les yeux du conducteur quelque chose n’allait pas". L'accident s'est déroulé peu après minuit à la sortie Avignon Sud de l'A7. "On lui a dit : 'tu ne passes pas, tu attends comme tout le monde'", témoigne l’ami du jeune homme de 23 ans décédé. Puis "j’ai juste eu le temps d’attraper mon collègue, je l’ai tiré, je l’ai jeté avec moi sur le côté mais lui n’a pas eu le temps de sauter". Le jeune homme a été percuté de plein fouet par le camion. "J’ai demandé à tout le monde d’enlever son gilet et de le couvrir".



"J’ai mon brevet de secouriste et je savais que c’était fini pour lui", confie le témoin, "malgré tout il est resté conscient 10 minutes et je lui ai menti en disant : ‘ça va aller’". Ce "gilet jaune" affirme maintenant que pour son ami, "il ne lâchera pas" le mouvement. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du Vaucluse. Il s'agit du sixième décès en marge du mouvement des "gilets jaunes".