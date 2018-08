Gérard Depardieu visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles

publié le 30/08/2018 à 17:51

Gérard Depardieu au cœur d'un scandale. L'acteur français est actuellement visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par une jeune actrice, selon nos informations. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris pour des chefs d'accusation de viols et agressions sexuelles, selon une source judiciaire.



La plainte a été déposée le 27 août à la bridage de gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Le parquet d'Aix-en-Provence avait tout de suite ouvert une enquête préliminaire, avant de se dessaisir de l'affaire au profit du parquet de Paris.

Les faits se seraient produits les 7 et 13 août derniers au domicile parisien de Gérard Depardieu, un hôtel particulier du VIe arrondissement dans le cadre d'une collaboration professionnelle. La plaignante est une jeune comédienne âgée d'une vingtaine d'années.

À ce stade, aucun fait n'est établi et la prudence est de mise. Contacté par RTL, l'avocat de Gérard Depardieu conteste ces accusations. "Je regrette le caractère public de cette procédure qui pose un préjudice majeur à [mon client], dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", a ajouté Me Hervé Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération dans le respect du droit de toutes les parties". De son côté, l'acteur de 69 ans, également joint par RTL, parle d'une information "idiote".