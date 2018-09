publié le 21/09/2018 à 12:46

Bientôt une nouvelle nationalité pour l'acteur français ? Gérard Depardieu a déclaré au journal turc Aydinlik qu'il voulait obtenir la nationalité turque. En octobre prochain, il va rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan.



L'information a été révélée par Gérard Depardieu lors de son déplacement en Corée du Nord pour les 70 ans du régime de Pyongyang. Il a assisté au défilé militaire le dimanche 9 août. "Je me rendrai en Turquie au mois d'octobre et je rencontrerai M. Erdogan à cette occasion", a-t-il déclaré, rapporte Le Figaro. L'acteur a alors rappelé au correspondant qu'il possédait déjà les nationalités française, russe et algérienne.

Vladimir Poutine lui a accordé la nationalité russe en janvier 2013 par ukase, l’équivalent d'un décret, officiellement grâce à son rôle de Raspoutine.