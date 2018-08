Me Hervé Temime, avocat de Gérard Depardieu, conteste les accusations d'agressions sexuelles et de viols dont son client fait l'objet.

publié le 31/08/2018 à 10:45

Face au scandale, Gérard Depardieu nie. Par l'intermédiaire de son avocat, l'acteur de 69 ans conteste toute accusation d'agressions sexuelles et de viols. "Il est tombé des nues" en apprenant la nouvelle, a expliqué Me Hervé Temime, interrogé par RTL.



Contacté par RTL jeudi 30 août, Gérard Depardieu a fustigé une information "idiote". "Il est serein par rapport à sa conscience", ajoute son avocat, qui ne croit pas à sa culpabilité. "Il a une sensibilité très forte et très particulière. C'est le contraire de ce qu'il est", dit-il. "Je suis absolument convaincu que l'enquête permettra de démontrer sa totale innocence", affirme Me Temime, qui aurait voulu que les investigations se déroulent "dans le plus grand calme".

Une plainte a été déposée par une jeune comédienne lundi 27 août à la bridage de gendarmerie de Lambesc, a-t-on appris jeudi 30 août. Les faits se seraient déroulés les 7 et 13 août, au domicile de Gérard Depardieu, dans un hôtel particulier du VIe arrondissement, dans le cadre d'une collaboration professionnelle. Mais à ce stade, aucun fait n'est établi et la prudence est de mise.