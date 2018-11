publié le 20/11/2018 à 13:22

Le parquet général a annoncé mardi 20 novembre faire appel de l'acquittement de l'ex-secrétaire d'État Georges Tron, ainsi que de celui de son ex-adjointe à la mairie de Draveil Brigitte Gruel, accusés de viols et d'agressions sexuelles par deux plaignantes.



Lors du procès qui s'est achevé jeudi 15 novembre devant les assises de Seine-Saint-Denis, l'avocat général avait requis six et quatre ans de prison contre les deux accusés, cinq ans d'inéligibilité et leur inscription sur le fichier des délinquants sexuels, rappelle le parquet général dans un communiqué.

Le maire de Draveil était accusé de viols et d’agressions sexuelles par deux anciennes employées de la mairie qu'il dirige depuis 1995. Virginie Ettel et Éva Loubrieu accusent depuis mai 2011 l'élu d'avoir commencé à pratiquer sur elles de la réflexologie plantaire - sa passion revendiquée - et fini par leur imposer des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010, avec son ancienne adjointe à la Culture Brigitte Gruel.

Dès l'annonce de l'acquittement de l'ancien secrétaire d'État, Juliette Méadel s'était fendue d'un tweet pour s'en insurger. Invitée sur RTL, l'ancienne secrétaire d'État de François Hollande en charge de l'aide aux victimes avait ensuite partagé sa "colère contre l'inadaptation manifeste de notre système de procédure pénale pour sanctionner des personnes qui manifestement ont commis des faits extrêmement choquants", explique-t-elle.