Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : l'hommage des policiers irlandais

publié le 26/12/2020 à 04:30

Trois gendarmes ont été tués et un quatrième a été blessé par un forcené dans le Puy-de-Dôme, dans la nuit de mardi à mercredi. Ce vendredi, les policiers de la petite ville irlandaise Kildare leur ont rendu un bel hommage, en brandissant sur les réseaux sociaux un drapeau de l'ASM Clermont Auvergne, club de rugby.

Sur la photo postée sur les réseaux sociaux et relayée par France Bleu, on peut voir les policiers devant leur commissariat, tenant le drapeau jaune et bleu. D'autres en arrière plan, tiennent des maillots de rugby du Leinster, du Munster et de la sélection nationale d'Irlande. "Des officiers de la Garda à Naas envoient leur soutien et leurs prières aux collègues, aux familles et aux amis des trois gendarmes qui sont décédés tragiquement", ont-ils écrit.

Le drapeau et les maillots de rugby "représentent la camaraderie et les liens entre les supporters de rugby de cette région et ceux d'Irlande", est-il encore écrit.