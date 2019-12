Gard : une femme attaquée et mordue par ses deux chiens

publié le 17/12/2019 à 10:46

Une femme de 25 ans a été attaquée et mordue par ses deux chiens, devenus soudainement et sans raison très agressifs, lundi 16 décembre, à Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans le Gard.

Comme l’indique Midi Libre, les secours sont intervenus vers 21h45. Impossible pour eux de s’approcher de la victime, tant les chiens étaient en furie. La blessée avait pu se retrancher dans son domicile alors que les chiens étaient restés à l’extérieur.

Les pompiers ont dû utiliser leur échelle et passer chez le voisin pour rejoindre la jeune femme. Celle-ci a été sérieusement blessée à la main et aux jambes. La victime a été emmenée à l’hôpital d’Alès. Les deux chiens ont été neutralisés et isolés avec l’aide de renfort spécialisés.