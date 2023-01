Gard : l'inquiétante disparition de Sihem, une jeune femme de 18 ans, depuis près d'une semaine

La famille de Sihem est toujours sans nouvelles de la jeune femme de 18 ans disparue depuis plusieurs jours au nord d'Alès dans le Gard. La dernière chose que l'on sait d'elle, c'est qu'elle a quitté le domicile de sa grand-mère, le mercredi 25 janvier, aux alentours de 23 heures. À cet instant précis, il n'y a pas de problème particulier, ni de tension significative avec sa famille. Elle venait de passer la journée entière avec ses amis.

Dès le lendemain, les gendarmes sont prévenus et lancent un appel à témoins dès le vendredi. Malgré des recherches à l'aide de chiens et d'hélicoptères durant tout le week-end, aucune trace de la jeune femme n'est trouvée. Le procureur en charge de l'enquête a désormais fait passer le motif de l'enquête de "disparition mystérieuse" à "enlèvement et séquestration".

La section de recherches de Nîmes a été mobilisée et des auditions se sont multipliées. Les agents ont procédé au bornage du téléphone de Sihem et ont analysé les images de vidéos surveillances disponibles, tout en vérifiant les plaques d'immatriculation observées sur les radars des alentours. Toutes ces informations sont désormais croisées pour déterminer une piste.

