Disparition de Leslie et Kévin : la fugue est "impensable" selon les proches des disparus

Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré, le père et la belle-mère de Leslie disparue près de Niort avec son compagnon Kevin Trompat le 25 novembre dernier.

À la fin novembre 2022, un jeune couple tranquille qui aime faire la fête s'efface brutalement aux premières heures du matin, dans une bourgade assoupie des Deux-Sèvres, le village de Prahecq. Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 20 ans, se sont volatilisés avec leur chien, sans que l'on sache où ils sont allés.

Les gendarmes vont s'efforcer de reconstituer le scénario de la disparition. Rien de volontaire. Interrogé dans L'Heure du crime, le père de Leslie, décrit une attitude nullement inquiète chez sa fille : "Tout était normal. Elle nous avait envoyé un texto avec une photo pour nous montrer un chauffe-eau qu'il fallait installer dans son camion. C'est le dernier contact qu'on ait eu avec elle. A priori, une journée normale, un week-end qui allait bien se dérouler, sans inquiétude".



L'enquête s'oriente alors vers un enlèvement volontaire. Les familles des deux absents sont de plus en plus convaincues d'un scénario criminel. Selon le père de Kevin, Guy Trompat, son fils était menacé. Ce dernier voulait s'acheter une voiture d'occasion et s'est absenté le soir de la disparition, pour se rendre à un mystérieux rendez-vous, avec en poche 10.000 euros. À son retour, Kevin n'était plus tout à fait le même. Ce dernier était stressé, comme si cette rencontre, peut-être avec le vendeur de la voiture d'une voiture, l'avait contrarié.

Un jour, un témoignage inédit, une autre la révélation d'une somme d'argent qui aurait pu attirer les convoitises, une troisième la découverte d'affaires du couple, qui accrédite la piste criminelle. La famille de Leslie est convaincue d'un crime déguisé en fugue volontaire : "On a l'impression qu'on essaye de nous emmener ailleurs. Si on veut faire disparaître des preuves, comme des vêtements, on les met dans un sac-poubelle. Tandis que là, ils ont été jetés sans sacs, sans rien, en vrac. C'était fait pour qu'on les trouve à cet endroit, avec, au moins, un papier d'identité qui ont mis la puce à l'oreille et que les gendarmes ont tout de suite été avertis".

À deux reprises, la famille de Kevin a organisé des battues autour du village de Prahecq, sans succès. De leur côté et loin des curieux, les gendarmes ont également arpenté une vaste zone, appuyés par des chiens pisteurs et une équipe de plongeurs. "C'est très long", témoigne Emilie Cardré, la belle-mère de Leslie. "On a posé des affiches parce que ça permet d'avoir une activité, une impression de faire quelque chose. C'est souvent d'attendre des informations, des choses qu'on regroupe et qu'on envoie directement aux gendarmes. Bien entendu, ce n'est qu'à sens unique. On ne sait jamais si ce que l'on a apporté, c'est intéressant ou pas ".

Face aux recherches toujours vaines, le manque de résultats alimente toutes les rumeurs. Tous décrivent le jeune homme comme un garçon doux et serviable, pas du tout violent. Le couple n'était ensemble que depuis quelques mois, mais ils étaient inséparables. Pour les proches de Leslie, la piste d'une fugue est impensable : "Pour nous, c'est vraiment une version impossible. Par n'importe quel moyen, elle nous aurait donné des nouvelles. Jamais elle n'aurait fait ça à son papa, jamais, elle n'aurait fait ça à son frère. Elle nous avait même demandé pour que Kevin puisse venir à Noël".

À ce jour, le puzzle de Prahecq reste incomplet. Avec qui les amoureux sont-ils partis cette nuit-là ? De leur plein gré ou sous la contrainte ? Et pourquoi eux ?

Les invités de "L'Heure du crime"

- Ronan Folgoas, journaliste au Parisien.

- Philippe De Maria, correspondant RTL à Bordeaux.

- Émilie Cardré, belle-mère de Leslie Hoorelbeke.