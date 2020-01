publié le 03/01/2020 à 02:03

Le 1er janvier, à 22h30, plusieurs automobilistes signalent à la Mossos d'Esquadra, la police catalane, une voiture se déplaçant sur l'autoroute AP7 en contresens. La police se lance donc à ses trousses, et demande à plusieurs reprises à la conductrice de s'arrêter. Face au refus d'obtempérer de la personne au volant, ils décident de couper la circulation. Ils ont alors découvert que la conductrice était ivre, annonce la Mossos d'Esquadra dans un communiqué.

"Les agents ont constaté que la conductrice avait des symptômes évidents d'ivresse, et qu'un bébé voyageait sur les sièges arrières" du véhicule, précise la police. Elle a refusé de passer un test d'alcoolémie, et a été arrêtée pour infraction à la sécurité routière pour conduite imprudente et refus de passer des tests de dépistage de l'alcool et de drogues.

L'enfant a été emmené dans un établissement médical pour examen, puis a été remis à ses proches, indique la Mossos d'Esquadra. La voiture aura parcouru en contresens quelque 30 kilomètres sur cette autoroute très fréquentée, sans heureusement causer d'accident.