publié le 31/12/2019 à 21:42

La sécurité routière reste, à quelques heures du réveillon du Nouvel an, une préoccupation principale pour le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Lors d’un point-presse, mardi 31 décembre, il a appelé à “la responsabilité“ des usagers le soir du nouvel an, connu pour enregistrer un nombre élevé d’accidents de la route.

"Si rien n’est fait et si on suit la statistique hélas macabre des accidents de la route, près de 20 personnes vont mourir sur les routes de France", rapporte BFM TV. "Vous adressant ces mots, j’en appelle vraiment à votre réflexion : ce verre vaut-il la peine d’être bu? (…) Je pense aux décès, aux accidents graves dont on garde des séquelles tout au long de la vie", a-t-il souligné.



Un lourd dispositif de sécurité

Le dispositif des agents déployés pour la sécurité lors des célébrations de cette Saint-Sylvestre compte près de "142.539 personnes seront mobilisées“, dont “100.000 policiers et gendarmes, près de 5000 militaires et près de 40.000 sapeurs-pompiers mais aussi des professionnels de la Sécurité civile“, a t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé la présence des gendarmes sur les routes la nuit du nouvel an en charge d’effectuer “des contrôles pour éviter au maximum ces abus“. Une mesure préventive qui pourrait en dissuader plus d’un.