publié le 28/11/2019 à 00:27

Il s'est interposé et a pris des coups de couteau. Un homme de 31 ans a été agressé et a été blessé à deux endroits, au bras et dans l’abdomen alors qu'il était dans un bar. Il a dû être hospitalisé dans la nuit de mardi au mercredi 21 novembre à Toulouse, après avoir été poignardé dans le secteur de la place du Capitole. Ses jours ne sont pas en danger.

Cette agression, commise alors que la nuit était déjà avancée, vers 2 heures du matin, est partie d'un conflit dans un bar, dont la serveuse refusait de servir un client, qui était déjà ivre rapporte 20 minutes. Cet homme de 23 ans a commencé à s’en prendre à l’employée.

La future victime a pris la défense de cette dernière, ce qui a débouché sur ces violences. L'homme a pris un couteau pour attaquer l'autre client, le blessant. Le suspect a été interpellé par la police municipale, avant d’être placé en garde à vue au commissariat central.