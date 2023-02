Gard : il roule à contresens sur l'autoroute et se tue avec 2 personnes

Un octogénaire, qui circulait à contresens sur l'autoroute A9 dans le Gard, a provoqué un accident mortel, causant sa propre mort et celles de deux autres conducteurs, rapporte l'AFP ce samedi 18 février, d'après les services de secours. Le drame s'est produit en pleine nuit à 3h30 du matin dans le sens Lyon-Montpellier au niveau de Roquemaure, indique l'agence. Deux véhicules légers et un poids lourd sont impliqués.

Selon les pompiers, les victimes sont trois hommes, dont le Gardois de 83 ans et deux habitants de la Drôme âgés de 37 et 31 ans. Un homme de 50 ans et un adolescent de 16 ans, choqués, ont été pris en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique. Le conducteur du poids lourd, un jeune homme de 25 ans, s'en est sorti indemne.

La cause de l'accident est bien "liée au conducteur octogénaire à contresens sur l'autoroute", a précisé à l'AFP le colonel Didier Ressayre, numéro 2 du groupement de gendarmerie du Gard. D'après nos confrères de France Bleu, le parquet d'Avignon a été chargé de l'affaire. Le média a également publié une série de photos des véhicules broyés par le choc, qui témoignent de la violence de la collision.

La circulation a pu être rétablie sur une seule voie à partir de 09h45, a précisé de son côté dans un communiqué l'exploitant Vinci Autoroutes, qui a indiqué s'attendre à "des risques de perturbations" pour les départs en vacances prévus ce samedi en raison des "réparations d'urgence (qui) se poursuivent au niveau de l'accident".

